06.12.2019 | 17:21

Лариса Гузеева сорвалась. Популярная ведущая с руганью накинулась на хейтеров.

Гузеева известна острым языком и перманентной борьбой с критиками. Ведущая шоу "Давай поженимся!" не терпит негативных отзывов в свой адрес, особенно хамских. Недавно артистка подверглась нападению со стороны интернет-пользователей.

По всей видимости, удар оказался сильным – у Гузеевой буквально случилась истерика. Лариса опубликовала фотографию унитаза и разразилась гневной бранью. Досталось тем самым хейтерам. Актриса не выбирала выражений. Судя по словам телеведущей, ей нагрубила молодежь.

"Моим дорогим подписчикам просьба не просматривать этот пост – он для ОПАРЫШЕЙ, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю. Я в курсе чей это заказ и ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, все, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом – за что! За то, что выродки. Начинайте! Ну что, зассали? А Директ я удаляю, не читая – не трудитесь (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала взбешенная актриса.

Поклонники Гузеевой теряются в догадках, что случилось с их любимицей. Одни предположили, что звезда нервничает из-за вероятности остаться без работы на Первом канале – ранее появились слухи, что шоу "Давай поженимся!" могут закрыть.

Другие заподозрили, что Лариса Гузеева тяжело переносит голодание. Не так давно телеведущая несколько дней провела в клинике, где сидела на жесткой диете и проходила процедуры, чтобы оздоровить организм и сбросить вес. На вопросы о причинах срыва актриса пока не ответила.