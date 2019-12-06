06.12.2019 | 12:51

Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой вскоре после развода с Матильдой Шнуровой. Новая избранница почти на 20 лет моложе лидера "Ленинграда". Артист рассказал о личной жизни в новом интервью.

Сергей Шнуров появился на вручении музыкальной премии "Виктория". Эпатажный артист предстал перед журналистами в темной водолазке и стильном пиджаке, образ дополнили "интеллигентные" очки. А ведь совсем недавно певец предпочитал треники и майки-алкоголички. На вопрос о смене имиджа Сергей отреагировал коротко: "Видимо, появились деньги!"

Зашла речь и о личной жизни, о том, планируют ли они с супругой потомство, Шнуров ответил расплывчато. "Ну что значит "хочу"? Я же не девочка, чтобы хотеть ребенка. Это ей рожать. Мальчик-то всегда хочет, но не факт, что ребенка… Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!" – цитирует музыканта сайт "Комсомольская правда".

Ранее артист рассказал о первой встрече с Ольгой Абрамовой. Жена артиста родом из Екатеринбурга, она окончила МГУ. "Сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что, в принципе, если я – искусство, то должен быть искусствовед. То есть я – предмет исследования", – сделал вывод Сергей Шнуров.

Лидер "Ленинграда" признался, что с возрастом стал менее влюбчивым. "Это обычное дело. Если какой-нибудь дед в 90 лет влюбчивый, то, скорее всего, он сексуальный маньяк", – заявил артист.