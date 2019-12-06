06.12.2019 | 08:53

В новом выпуске шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась актриса Татьяна Егорова. Она рассказала о романе с легендарным артистом Андреем Мироновым и о его последних минутах жизни.

Андрей Миронов и Татьяна Егорова познакомились в Риге и влюбились на театральной сцене. Их отношения длились больше 20 лет. За это время много разного произошло между ними. Так, например, Егорова не может однозначно сказать, изменял ей Миронов или нет. "Он меня так любил. Проявления такие были любви, поэтому я не думаю. Может, и были, я не знала", – призналась актриса.

Одно Татьяна Егорова знала наверняка: Андрей Миронов, по ее мнению, был недолюбленным с детства. Пять лет, по словам артистки, они прожили "в экстазе". Однако именно она приняла решение разорвать отношения. Миронов, узнав об этом, был в бешенстве.

"Я бы не жила. Он меня выкинул бы в окно. Убил не знаю чем. Он не мог этого перенести. "Как? Меня, Андрея Миронова, Танька Егорова бросила. Не может быть!" – рассказала актриса. Вскоре после их расставания стало известно, что Андрей Миронов женится на Екатерине Градовой.

До смерти артиста Татьяна Егорова увидела вещий сон. "На стойке стоит ваза, а в этой вазе диковинные цветы. На них белая бирка. На ней написано: 168 87. Я проснулась и сразу записала это", – сообщила актриса. На следующий день ей надо было играть спектакль с Андреем Мироновым.

Артистка отметила, что тогда поймала себя на чувстве тревоги. "Андрей подошел ко мне, руки взял и сжимал, сжимал их. "Танечка, не оставляй маму, если что". Я даже удивлена была. А потом он стоял у входа на сцену. У него было очень напряженное лицо. Он был в другом мире, читал какой-то свиток-приговор. Это было видно", – рассказала Егорова.

Последние минуты жизни Андрея Миронова оказались поистине мистическими. Актриса вспомнила: "Я была на сцене, когда у него ноги стали заплетаться. Шура его подхватил, отнес, объявили, что ему плохо, и занавес. И в последнее секунды его сознания в нем разрывался сосуд, а он посмотрел на меня, и встретились два глаза — синьковые и карие. На этом все кончилось. Там, где мы встретились, на той самой сцене".

Потом уже Татьяна Егорова поняла, что цифры из ее сна - это дата смерти Андрея Миронова.