Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|15:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.95  |  $  63.97

Полезное | Пенсионер Газманов решил не помогать сыновьям

06.12.2019|14:58
Печать

На российскую национальную премию "Виктория" в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации "Городской романс". А позже певец пообщался с корреспондентом "Дни.ру".

У 67-летнего Олега Газманова два взрослых сына – родной 31-летний Родион и усыновленный 22-летний Филипп. Певец доволен тем, как складывается их жизнь.

"Родиону, конечно, приходится сложнее, нежели мне в молодости, потому что его постоянно сравнивают со мной, хочет он того или нет, – рассказал главный "есаул" страны. – А ведь я ему говорил, что надо брать псевдоним!"

"У старшего только что вышла песня под названием "Останься", которая меня так задела, так впечатлила, так растрогала, – продолжил Олег. – Что-то в словах, музыке и аранжировках Родиона есть цепляющее, настоящее. А он все сам себе делает. Да, пусть сын пока не собирает гигантских дворцов и стадионов, но он очень самодостаточный, и у него есть верные поклонники".

"Родион на музыку никогда не брал у меня денег, – заверил Газманов. – Да и советов я ему не даю. У меня самого нет промоутеров, продюсеров, пресс-секретарей. Сын ищет свой путь, свою нишу. Для этого я ему не нужен, поэтому и не помогаю. Думаю, мое присутствие только навредит".

Рассказал певец-пенсионер и о младшем сыне Филиппе. "Красивый парень, его время от времени снимают в качестве модели. Но жизнь он решил посвятить другому – у него очень крупный бизнес, – сообщил Газманов. – Его компания в пятерке самых быстро развивающихся в стране, даже Forbes писал. Cыну только 22 года, а у него в офисе 60 человек работают! И ему я не помогал – сам умный, самостоятельный парень".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!