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Полезное | Лазарев сделал важное заявление о поездке на «Евровидение» в третий раз

06.12.2019|13:27
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В конкурсе популярной песни "Евровидение" Россия участвует с 1994 года. В 2008-м со второй попытки Дима Билан одержал там победу. Сергей Лазарев пел на смотре европейской попсы дважды, но оба раза был третьим. Намерен ли он взять реванш и все-таки привезти главный трофей "Евросонга"? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил певца за кулисами российский национальной премии "Виктория" в Кремле.

"Я еще могу удивить, мне есть что показать. У меня много качеств, в том числе и музыкальных, которые я, может быть, на конкурсах в 2016 и 2019 годах не продемонстрировал, – улыбнулся Сергей. – Не исключаю возможности поехать на "Евровидение" еще раз, но заявляю со всей ответственностью: это точно случится не в 2020 году".

Популярного певца можно понять – он задумал новое грандиозное шоу, премьера которого намечена на весну 2021-го. Сейчас артист намерен сосредоточиться на подготовке и записи музыкального материала. Он привык не только удивлять, но и быть законодателем стиля, звучания.

В будущем году выбором, подготовкой участника и трансляцией конкурса займется Первый канал. Имя артиста и песню нужно назвать до конца марта. Пока ходят слухи, что представлять Россию могут Александр Панайотов, Ольга Бузова или Zivert.

"На мой взгляд, должно ехать какое-то новое имя, новый артист, – отметил Лазарев. – Выделять кого-то сейчас я бы не хотел, чтобы меня не обвинили потом в пристрастности".

Рассказал певец и о собственных музыкальных предпочтениях. "Сейчас на сцене много случайных людей, но время расставит все на свои места, – уверен Сергей Лазарев. – Лично мне нравится Zivert. Ее песня Life, что называется, зашла. А вот совсем молодые исполнители типа Тимы Белорусских – не совсем мое. Но я понимаю, что есть аудитория, которая его слушает..."

Источник — dni.ru, фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
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