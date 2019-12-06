Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|12:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.95  |  $  63.92

Полезное | Анфиса Чехова обвинила своих коллег в лицемерии

06.12.2019|10:56
Печать

Некогда популярная телеведущая Анфиса Чехова, славящаяся своей привлекательной фигурой, обрушилась с критикой на коллег по телевидению и шоу-бизнесу.

Телеведущая на своей странице в социальной сети Инстаграм выразила точку зрения, что по факту звезды любят лишь покрасоваться перед многочисленными подписчиками. Они не искренни по отношению к людям.

По мнению Чеховой, сейчас гораздо важнее быть честными со своей аудиторией, а не пытаться фразами о любви к своим поклонникам завоевать как можно больше количество фолловеров.

«Мои любимые, зайчики, котятки, моя инста-фемели, роднульки и т.д. и т.п.» - вам действительно это нравится? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции). Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание. Ведь по факту звезды любят лишь своё отражение в глазах подписчиков! А конкретные люди, с их мыслями, проблемами, страхами, комплексами - звездного блогера не слишком интересуют! Но свои посты всё равно начинают с обращения ко всем подписчикам: «Любимые мои котики» В этом много неправды!» - начала свой гневный пост Анфиса.

«Для того, чтобы быть популярным, получать энергию восхищения, обожания, аплодисментов, тешить свои амбиции, быть в топе, востребованным, любимым, зарабатывать деньги и сладкое обожание зрителя, получать награды за свои заслуги и чувствовать, что ты значимый! Своим творчеством артисты занимаются для СЕБЯ! Для получения разного вида удовольствий, как от процесса, так и от реакции зрителя на творчество!»

«Это лицемерие, друзья, и манипуляция зрительским сознанием! Артист делает всё для себя, подспудно задевая струны зрительской души, а зритель Любит артиста, потому что ему нравится мелодия, которую артист на этих струнах играет! Каждый реализует свои потребности и удовлетворяет свои желания!» - закончила Чехова.

Подписчики похвалили телеведущую за искренность и отметили, что не все публичные люди лицемерны и занимаются самолюбованием.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!