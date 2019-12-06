06.12.2019 | 10:56

Некогда популярная телеведущая Анфиса Чехова, славящаяся своей привлекательной фигурой, обрушилась с критикой на коллег по телевидению и шоу-бизнесу.

Телеведущая на своей странице в социальной сети Инстаграм выразила точку зрения, что по факту звезды любят лишь покрасоваться перед многочисленными подписчиками. Они не искренни по отношению к людям.

По мнению Чеховой, сейчас гораздо важнее быть честными со своей аудиторией, а не пытаться фразами о любви к своим поклонникам завоевать как можно больше количество фолловеров.

«Мои любимые, зайчики, котятки, моя инста-фемели, роднульки и т.д. и т.п.» - вам действительно это нравится? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции). Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание. Ведь по факту звезды любят лишь своё отражение в глазах подписчиков! А конкретные люди, с их мыслями, проблемами, страхами, комплексами - звездного блогера не слишком интересуют! Но свои посты всё равно начинают с обращения ко всем подписчикам: «Любимые мои котики» В этом много неправды!» - начала свой гневный пост Анфиса.

«Для того, чтобы быть популярным, получать энергию восхищения, обожания, аплодисментов, тешить свои амбиции, быть в топе, востребованным, любимым, зарабатывать деньги и сладкое обожание зрителя, получать награды за свои заслуги и чувствовать, что ты значимый! Своим творчеством артисты занимаются для СЕБЯ! Для получения разного вида удовольствий, как от процесса, так и от реакции зрителя на творчество!»

«Это лицемерие, друзья, и манипуляция зрительским сознанием! Артист делает всё для себя, подспудно задевая струны зрительской души, а зритель Любит артиста, потому что ему нравится мелодия, которую артист на этих струнах играет! Каждый реализует свои потребности и удовлетворяет свои желания!» - закончила Чехова.

Подписчики похвалили телеведущую за искренность и отметили, что не все публичные люди лицемерны и занимаются самолюбованием.