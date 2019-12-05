05.12.2019 | 09:17

Бари Алибасов-младший уже давно славится своеобразными нарушениями социальных норм. Так молодой человек поведал, что упек свою маму в психиатрическую клинику.

Отношения юноши с родительницей с детства были непростыми. Они не ладили друг с другом, да и сейчас у них возникают конфликты. У женщины начались проблемы с психикой, и в связи с этим сын продюсера знаменитой группы "На-на" был вынужден отправить маму в специальное заведение.

"Саратов. Психиатрическая областная клиника имени Святой Софии. Вот куда я упек мою любимую маму. Она сейчас живет практически в историческом памятнике. Жесть, конечно. Хорошо, что раньше я ни разу к маме в психушку не приезжал, иначе забрал бы ее отсюда пораньше", – передает слова Алибасова-младшего издание StarHit.

Впрочем, не так все однозначно, как многие могли бы подумать. Как рассказал сам Бари Баривич, однажды он организовал встречу своих родителей в эфире Первого канала. Результат оказался плачевным. Из-за встречи с супругом, женщина стала буйным психопатом. Она выкидывала разные фокусы, из-за чего Алибасов-младший просто был вынужден передать ее в руки специалистов, т.к. насыщенный график не позволял ему полноценно ухаживать за родительницей.

Сейчас молодой человек старается навещать мать в больнице. Он безмерно благодарен медикам, которые занимаются лечением женщины, однако сокрушается по поводу условий в заведении. По его словам, само здание оставляет желать лучшего.

"Там потрясающие врачи, но вся инфраструктура ужасна. Я понимаю, почему бабушка уберегала меня от всего этого. Теперь это мой крест. Мне срочно надо сделать так, чтобы мама перебралась в Москву. Хочу купить ей здесь квартиру, но для этого нужно, чтобы ее признали дееспособной. Я в шоке от тех условий, в которых она сейчас находится", – посетовал Алибасов-младший.