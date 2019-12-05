05.12.2019 | 16:19

Ирина Слуцкая дала откровенное интервью. Она объяснила, почему тщательно скрывала беременность, и показала новорожденного малыша. Шоумен Борис Корчевников преподнес крошке необычный подарок.

Месяц назад у Ирины Слуцкой родился третий ребенок, но стало об этом известно лишь сейчас. Отей ребенка – второй муж прославленной фигуристки Алексей Говырин. О прибавлении в семействе счастливая многодетная мама рассказала в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека". "Очень боялась рожать, поэтому и молчала. Все-таки мне уже 40 лет. Мою беременность вели три врача. Все прошло хорошо. Теперь ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу об этом говорить", – призналась Ирина Слуцкая.

У фигуристки родилась дочь. Малышку назвали редкими именем Кира. По словам Слуцкой, девочка похожа на отца. Отметим, что одним рассказом спортсменка не ограничилась. Она обнародовала фотографию, на которой крупным планом запечатлела розовые пяточки новорожденной дочки. "Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) ( директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к поклонникам Ирина Слуцкая.

На передаче фигуристка получила необычный подарок от Бориса Корчевникова – мерную икону святой Киры. "Раньше, когда появлялись дети, так было заведено, а сейчас это делают очень редко. Но, мне кажется, это очень красиво. Есть такие мерные иконы. Сколько она, 50 сантиметров же родилась? Это икона святой Киры Берийской ростом с вашу дочку. И чтобы вместе с мамой святая Кира Кирочку оберегала. Я очень рад за вас, правда", – сказал ведущий фигуристке.

Ирина Слуцкая очень удивилась и поблагодарила за подарок. "Какая красота!" – сказала спортсменка, принимая презент для малышки. В интервью фигуристка призналась, что считает рождение Киры чудом. Дело в том, что несколько лет назад ей диагностировали васкулит – острое воспаление сосудов. Медики прописали Ирине гормональную терапию. "Я спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор", – заключила собеседница Бориса Корчевникова.