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Полезное | Пригожин «примерил» гостевой брак на отношения с Валерией

05.12.2019|12:21
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Иосиф Пригожин и Валерия неразлучны на протяжении многих лет: они вместе и работают, и отдыхают. Музыкальный продюсер выразил свое отношение к гостевому браку.

СМИ бурно обсуждают интервью Людмилы Нарусовой, в котором она рассказала, что ее дочь Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым практикуют так называемый гостевой брак. Якобы телеведущая живет с матерью, сыном и прислугой в одном доме, а ее супруг – в другом. Такое признание произвело настоящий фурор.

Собчак сочла "глупым" комментировать эту информацию. А вот другие представители отечественного шоу-бизнеса молчать не стали. Например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что не смог бы жить в гостевом браке с певицей Валерией.

Супруги практически все время проводят вместе: они много работают, колеся по стране с гастролями, отдыхают, путешествуют. Перспектива жить отдельно от жены и периодически видеться не укладывается у Пригожина в голове. "У каждого свой формат отношений, но лично я бы так не смог. Я люблю чувствовать любимого человека рядом", – заверил продюсер.

Он подчеркнул, что за годы совместной жизни у них с Валерией не возникало желания отдохнуть друг от друга. По его словам, "ломать комедию" им просто некогда.

И если Иосиф Пригожин не смирился с жизнью без Валерии, то Аскольд Запашный не видит в гостевом браке ничего предосудительного. "Семья действительно может разбиться о быт. Если обоим людям нужно личное пространство, и их это устраивает, то почему бы и нет. Намного хуже, если эти же люди начнут жить вместе, потому что так принято, а сами будут злиться и раздражаться", – рассудил дрессировщик в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Источник — dni.ru
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