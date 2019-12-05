05.12.2019 | 11:40

Дмитрий Певцов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, где предстал в образе Иосифа Сталина. В ролике он жестко осадил Владимира Познера за его позицию насчет абортов и гомосексуальности.

Напомним, в одном из интервью известный журналист заявил, что не считает нетрадиционную сексуальную ориентацию отклонением от нормы. А противников абортов назвал мракобесами.

Актер Дмитрий Певцов не смог сдержаться и записал гневный видеоролик. "Для тебя гомосексуализм, убийство детей в утробе матери, гомосексуальные браки – это просвещение и прогресс? Не надо здесь жить. Не надо гадить в России", – обратился Певцов к Познеру.

Свой ролик Певцов сопроводил длинным и очень проникновенным комментарием. "STOPознер!!! (пунктуация и орфография автора сохранены - прим. редакции). "Критика христианства за будто бы проповедуемый им безрадостный образ жизни проистекает из полного незнания Православия. Указывают на посты, сдержанную одежду, необходимость ходить в храм, сознавать себя грешными (а не святыми?), каяться в грехах и проч. При этом не хотят даже знать, что в действительности предписывается церковными правилами и зачем это делается?

Грехом в христианстве называется всё то, что вредит человеку, разрушает его тело, расстраивает психику, ум, чувства, совесть. То есть грехом человек не Бога оскорбляет (что в принципе невозможно), но себя казнит. Поэтому и заповеди, и правила в Церкви – это не юридические законы, за нарушение которых Бог наказывает человека, но Его предупреждения избегать всего, чем он может себя ранить и мучить. Поэтому в христианстве существуют соответствующие рекомендации как правильно жить....

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