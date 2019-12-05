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Полезное | Певцов в образе Сталина раскритиковал точку зрения патриота Познера

05.12.2019|11:40
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Дмитрий Певцов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, где предстал в образе Иосифа Сталина. В ролике он жестко осадил Владимира Познера за его позицию насчет абортов и гомосексуальности.

Напомним, в одном из интервью известный журналист заявил, что не считает нетрадиционную сексуальную ориентацию отклонением от нормы. А противников абортов назвал мракобесами.

Актер Дмитрий Певцов не смог сдержаться и записал гневный видеоролик. "Для тебя гомосексуализм, убийство детей в утробе матери, гомосексуальные браки – это просвещение и прогресс? Не надо здесь жить. Не надо гадить в России", – обратился Певцов к Познеру.

Свой ролик Певцов сопроводил длинным и очень проникновенным комментарием. "STOPознер!!! (пунктуация и орфография автора сохранены - прим. редакции). "Критика христианства за будто бы проповедуемый им безрадостный образ жизни проистекает из полного незнания Православия. Указывают на посты, сдержанную одежду, необходимость ходить в храм, сознавать себя грешными (а не святыми?), каяться в грехах и проч. При этом не хотят даже знать, что в действительности предписывается церковными правилами и зачем это делается?

Грехом в христианстве называется всё то, что вредит человеку, разрушает его тело, расстраивает психику, ум, чувства, совесть. То есть грехом человек не Бога оскорбляет (что в принципе невозможно), но себя казнит. Поэтому и заповеди, и правила в Церкви – это не юридические законы, за нарушение которых Бог наказывает человека, но Его предупреждения избегать всего, чем он может себя ранить и мучить. Поэтому в христианстве существуют соответствующие рекомендации как правильно жить....

Вера помогает в исцелении души от эгоизма, нелюбви к людям, лицемерия, зависти, алчности, гордыни и прочих страстей, уродующих человека, низводящих его до состояния животного и демонического. Поэтому только не видящий в себе этой грязи и не хотящий избавиться от нее может упрекнуть Православие за те его усилия и те средства, которые оно предлагает человеку, чтобы очиститься и уже здесь пережить ту неземную радость, с которой несравнимы ни какие обычные переживания....

Преподобный Серафим Саровский был настолько преисполнен радости, что встречал любого приходящего к нему не иначе, как словами: «Радость моя»! Преподобный Никон Оптинский, будучи арестован, обрит и посажен в камеру с тяжелыми преступниками, присылает оттуда записку: «Радости моей нет предела»! Игумен Никон Воробьев, который в 30-е годы «строил» Комсомольск-на-Амуре, говорил: «Какую радость давала мне в тех ужасных условиях молитва Иисусова»....

Но как предупреждал святой Исаак Сирин, «необузданная свобода есть матерь страстей… неуместной этой свободы конец – жестокое рабство» (Слово 71)".

В Сети стали активно обсуждать стычку между журналистом и актером. Свою лепту внес и телеведущий Иван Ургант. "Я не согласен, неправильная точка зрения..." Нет, он сказал: "Враг России!" И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым. Назвал бы просто врагом народа и все", – попытался разрядить обстановку Ургант.

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