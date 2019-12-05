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Полезное | Обозвала жирной хабалкой: Сябитова настрадалась от унижений Гузеевой

05.12.2019|22:43
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Звезда программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала, как нелегко ей работать с Ларисой Гузеевой. Актриса резка не только с надоедливыми поклонниками, но и с коллегами.

По словам Сябитовой, Гузееву хлебом не корми, а только дай кого-нибудь задеть за живое. Часто Лариса бывает груба с Розой. Артистка оттачивает мастерство язвительного комментария на телесвахе.

"В боксе есть особый снаряд – Человек – груша для бокса (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Его можно назвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У нас на программе я человек–груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева", – рассказала Роза Сябитова в личном "Инстаграм".

Также звезда показала нарезку разных выпусков шоу "Давай поженимся!". В ролике Лариса Гузеева обидно подшучивает над соведущей, а иногда даже обзывает. Например, Гузеева назвала коллегу "глухой тетерей" и обещала, что "убьет ее".

"Я крупная, но и жирнее есть, чем я. И хабалистей", – сказала актриса, намекнув на сидящую рядом телесваху. После вопросительно недоумевающего взгляда Розы Лариса продолжила: "Да не ты! Что ты плачешься, сидишь".

Отметим, что Роза Сябитова зла на соведущую не держит. "Я не обижаюсь, потому что она это делает с искренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка!" – написала телесваха. Стоит добавить, что вне работы знаменитости не общаются.

Источник — dni.ru
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Гость|05.12.2019 23:51|

Нужно отметить, что обе хабалки жирные! И обе давно надоели!

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