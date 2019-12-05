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Полезное | «Моментально влюбился»: будущая супруга предложила Лепсу пожениться

05.12.2019|10:14
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Григорий Лепс рассказал о личной жизни. Певец признался, что мгновенно влюбился, но делать предложение не стал. Тогда инициативу в свои руки взяла его избранница.

Григорий Лепс отметился на вручении одной из музыкальных премий. Сам он ничего не получил. Не так давно 56-летний певец публично отказался от любых наград в пользу подрастающего поколения артистов. Григорий – редкий гость на мероприятиях. Еще реже его можно встретить с женой Анной. Завидев исполнителя, репортеры засыпали его вопросами о личной жизни.

Лепс признался, что супруга покорила его красотой, добротой и честностью. "Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней. Но предложение не делал. Она сама предложила пожениться. Правда, я подумал немножко. Поженились мы где-то через два года после знакомства. В наших отношениях до сих пор есть искра, семья для меня – все", – заявил певец.

В этом браке родились дочери Ева и Николь, а также сын Иван. "Дети себя пока достойно ведут. Будут плохо вести – я им бошки поотрываю", – пошутил исполнитель. Он заверил, что спокойно отнесется к тому, если дочери приведут в дом небогатых избранников: "Когда я первый раз женился, у меня даже штанов лишних не было. Если дочери выберут простых парней, буду помогать. Я и так всем помогаю, поскольку дети сами пока мало что понимают во взрослой жизни".

Григорий Лепс добавил, что ему для счастья не нужно много денег. "Одному человеку ничего не надо: стакан воды и свобода. Семья большая, трат много, поэтому сложно сказать. Вот и в новогоднюю ночь буду работать. От нового года жду побольше работы, денег и чтобы голос не подводил", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Источник — dni.ru
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