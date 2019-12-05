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Полезное | Андрей Разин сдержал клятву перед Андреем Малаховым

05.12.2019|17:24
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В октябре прошлого года музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин стал гостем программы "Привет, Андрей!". Во время эфира он дал обещание Андрею Малахову и сдержал слово.

Российский политик публично поклялся похудеть к весне. Он начал активно тренироваться, плавать в бассейне и следить за питанием. Благодаря этому певцу удалось сбросить 38 килограммов лишнего веса.

Накануне Разин опубликовал архивный снимок в своем инстаграм-аккаунте, на котором запечатлен в молодости. В те годы Андрей был стройным и крайне привлекательным мужчиной. По словам продюсера легендарной группы, до 30 лет он весил 63 килограмма.

Потом его назначили ректором Института культуры и президентом Ассоциации фермерских хозяйств юга России. Получив новую должность, мужчина начал активно набирать вес и в итоге стал необъятных размеров. Сейчас Разин стремится снова превратиться в подтянутого мужчину. "Собираюсь продолжать худеть дальше", – заявил Андрей.

Отметим, в борьбе с лишними килограммами политику помогла одна связанная с питанием методика. В свое время Алла Пугачева благодаря ей сбросила 20 килограммов.

Источник — dni.ru
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