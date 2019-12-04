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Полезное | «Тихий ужас!»: народ не узнал преображенного пластикой Шаляпина

04.12.2019|13:22
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Прохор Шаляпин живет по принципу "готовь сани летом, а телегу зимой". Певец уже сейчас думает о том, как через полгода будет без шубы и шапки "рассекать" по курортам и удивлять народ молодостью, свежестью и красотой.

Прохор Шаляпин – лучшая реклама института красоты и стоматологии. Кажется, нет такой процедуры по омоложению, которую бы он не попробовал. Ботокс, филлеры, золотые нити – все это для артиста в порядке вещей. А только что артист решился на радикальный способ омоложения – круговую подтяжку.

С годами теряется четкость овала лица, становятся глубже морщины и носогубные складки. От негативных последствий помогает избавиться фейслифтинг. Это процедура, во время которой делаются разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины, линии продлеваются на несколько сантиметров в волосах затылочной области. Затем кожа натягивается и ушивается. Тут главное – не перестараться. Говорят, в свое время Людмила Гурченко так увлеклась, что перестали закрываться глаза.

Однако красота требует жертв. К тому же рядом с 36-летним Прохором Шаляпиным находится самая красивая женщина России, Украины, Луны и Марса – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Ей надо соответствовать!

"Я не считаю зазорным обращаться к пластическим хирургам, – признался певец "Дни.ру". – Зазорно не следить за собой, не бороться со старостью. Это неуважение к себе и окружающим. Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!"

Многие поклонники не узнали любимого певца. "Тихий ужас!" – говорят они. Впрочем, когда отеки и гематомы спадут, гадкий утенок превратится в прекрасного принца!

Источник — dni.ru
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