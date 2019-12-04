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Полезное | Нагиев довел Бондарчука до бешенства отказом от участия в съемках

04.12.2019|09:11
Печать

Со 2 декабря на СТС стартовало продолжение полюбившегося многим многосерийного фильма. Сериал "Кухня. Война за отель" порадует зрителей новыми персонажами, а со старыми героями произойдут очень интересные события.

Создатели проекта рассказали, что Дмитрий Нагиев ни в какую не хотел возвращаться в сериал. Ему даже звонил и уговаривал сниматься сам Федор Бондарчук, являющийся одним из генеральных продюсеров проекта.

"Перед началом съемок я звонил Дмитрию, чтобы уговорить его сыграть у нас", – цитирует знаменитого режиссера "Собеседник.ru". Стало известно, что поклонников сериала "Кухня. Война за отель" ждет сюрприз: появление в кадре самого Федора Бондарчука.

По сюжету режиссер и продюсер специально прилетает к Нагиеву, чтобы уговорить его сняться в своем новом проекте. Артист отвечает ему жестким отказом, чем выводит из себя обычно спокойного Бондарчука.

"Да за эту роль Безруков бьется! А Пашу Деревянко помнишь? Маленький Паша на три сантиметра подрос, чтобы ее получить. А я всем говорю, что это роль Нагиева…", – кричит в одной из сцен сериала "Кухня. Война за отель" режиссер.

Все они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвезд, скрывая убыточность заведения. Все для того, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать купленный за бесценок отель Нагиеву, который тоже положил на него глаз.

Источник — dni.ru
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Гость|04.12.2019 09:48|

Всем нужен лысый, артистов что ли нет больше?

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