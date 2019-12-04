04.12.2019 | 12:02

Анжелика Варум и Леонид Агутин стали героями нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". Они 6 декабря выступят в одном из концертных залов Москвы.

По этому поводу артисты пришли к Ивану Урганту и поговорили о работе и личной жизни. Они состоят в браке с 2000 года. Певица рассказала интересную деталь их бракосочетания.

Все началось с сотрудничества: Анжелика и Леонид записали несколько песен, которые потом стали хитами. Речь идет о композициях "Я буду всегда с тобой", "Февраль", "Королева", "Две дороги, два пути", "Как не думать о тебе". Особенно народу полюбилась "Королева", которой уже больше 20 лет. Публика неизменно хочет ее услышать, даже когда одного из исполнителей нет на сцене.

"Я говорил: "Ну, кто смелый? Есть кто-то, дамы, смелый? Кто-то, кто споет женскую партию за Анжелику, потому что я же не могу..." И это всегда было очень смешно. Выходила какая-нибудь дама. Обязательно подшофе, потому что кто еще пойдет на сцену? Самая пьяная женщина, естественно, выходила. Обязательно не умеющая петь, не знающая текста. Им почему-то казалось всегда, что как-то это само начнется. Вот выйдет на сцену, и все начнется", – рассказал Агутин.

Потом Иван Ургант предложил смешную игру, поменяв артистам имена: Анжелика стала Агутиной, а Леонид – Варум. И тут певица вспомнила интересную подробность их свадьбы: "Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы на самом деле. Это правда!" "Да, я иногда торможу на ровном месте", – признался Леонид Агутин. "А тут не на ровном. Он действительно задумался", – заверила Анжелика Варум.