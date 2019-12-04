04.12.2019 | 11:25

Армен Джигарханян, несмотря на регулярное общение с медиками, живет полной жизнью. Легендарный артист уже строит планы на предстоящие зимние праздники.

Тревожные новости, которые в последнее время муссировались вокруг Армена Джигарханяна, наконец сменились на позитивные. До недавнего времени ряд СМИ передавали подробности пребывания артиста в больнице, причем якобы даже в реанимации, то теперь сообщается, как престарелый актер готовится к встрече Нового года.

Говорят, компанию мэтру отечественного кинематографа составит его бывшая супруга. С Татьяной Власовой актер был в браке пять десятилетий, пока не воспылал чувствами к миниатюрной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Молодая музыкантша ответила взаимностью артисту, вот только брак их распался вскоре после регистрации.

Причем расставание сопровождалось большим скандалом. Его подробности смаковали на протяжении нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят". К счастью, все это осталось позади. Если о Виталине Армен Борисович и слышать не хочет, то с Татьяной ему удалось наладить отношения.

Власова проводит много времени с Джигарханяном, периодически оставляя его, чтобы проведать дом в Америке, где живет уже много лет. "Она не может все бросить и остаться в Москве. Дело в том, что у нее в Америке отдельный дом со своим садом. Целое хозяйство, которое требует ухода. Она не может все бросить, собрать чемодан и улететь навсегда в Россию. За домом надо или ухаживать, или продавать. В общем, все не так просто", – объяснил ее сын Степан Джигарханян. Отметим, что он пасынок актера.

Но в предстоящие зимние праздники экс-супруги воссоединятся. "Я думаю, что через две-три недели Татьяна Сергеевна полетит в Москву. Встречать Новый год они будут вместе", – сообщил родственник артиста.

Кстати, в Москве с нетерпением ждет Степана, который тоже живет в США, его новая возлюбленная Ольга Казаченко. Пасынок Армена Джигарханяна предлагал и ей перебраться в Америку, но та пока колеблется. "С Ольгой мы каждый день на связи. Такой формат отношений нам очень даже нравится. Мы успеваем соскучиться друг по другу", – цитирует Степана "Собеседник".