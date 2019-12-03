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Полезное | «Я так долго ждала этого»: в семье Повалий появился ребенок

03.12.2019|15:15
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Уходящий год ознаменован для народной артистки Украины Таисии Повалий двумя важными событиями. В декабре она отметит 55-летие. Причем за праздничным столом впервые будет ее внук, о рождении которого популярная певица сообщила после выступления на концерте "Эххх, разгуляй!". Она представила там песню "Я буду твоя" (ст. Михаила Гуцериева, муз. Виктория Кохана), а потом встретилась с корреспондентом "Дни.ру".

"Я так долго ждала этого события, – улыбается счастливая Тая. – Увидела внука и онемела от счастья. Я думала о том, насколько совершенна природа, о том, что этот маленький человечек – мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода".

Певица уверяет, что стала самой лучшей бабушкой. "Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", – говорит звезда.

Уже сегодня Таисия Повалий думает, что подарит внуку на его первый Новый год, хотя и без того денег не жалеет и балует мальчика безмерно – души в нем не чает!

"Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится!" – радуется артистка.

У любимой многими певицы есть 36-летний сын от первого брака Денис Повалий. Он учился в лицее восточных языков, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Талантливый парень увлекается музыкой и даже прошел финал украинского отбора "Евровидения" в 2011 году.

Источник — dni.ru
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