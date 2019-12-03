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Полезное | Валерия рассказала о процессе восстановления мамы после операции

03.12.2019|08:57
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Не так давно мама певицы Валерии перенесла серьезную операцию – эндопротезирование коленных суставов. Сейчас женщина постепенно восстанавливается.

Галина Николаевна легла под нож хирургов еще летом. Женщине было очень тяжело ходить, поэтому потребовалось врачебное вмешательство. Обойтись без операции, к сожалению, было нельзя.

Сейчас женщина проходит курс реабилитации, о чем Валерия рассказала в своем микроблоге. Певица рассказала, что помимо лечения в клиниках ее мама старается не расслабляться и дома. Ей нужно постоянно ходить, поэтому звезда отечественного шоу-бизнеса подарила ей беговую дорожку. По словам супруги Иосифа Пригожина, снаряд не занимает много места в квартире и весьма удобен.

"На днях подарили маме компактную беговую дорожку, потому что тренироваться на ней просто необходимо – в зимний период на улице особенно не погулять, выходить из дома в ее случае пока небезопасно. Как здорово, что нашлось такое замечательное решение", – рассказала Валерия.

Она отметила, что Галина Николаевна полна сил и решимости. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что ее мама также решилась худеть к весне. Сейчас женщина сидит на диете, что также входит в ее реабилитационный процесс, потому что чем меньше вес – тем меньше нагрузка на суставы.

Источник — dni.ru
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