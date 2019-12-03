03.12.2019 | 15:22

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал нелепую оговорку Ольги Бузовой. Прославленный вокалист отметил, что обиды не держит.

По словам артиста, в такую ситуацию может попасть любой. "Лев Валерьянович" сложно произнести правильно с первого раза.

"Вот те же журналисты звонят, чтобы спросить про оговорку Ольги, и не могут мое имя-отчество произнести. Ничего такого здесь нет! А из-за этого такой шум подняли!" – отметил Лев Лещенко.

Вокалист подчеркнул, что произошедшее на премии "Золотой хит" его не обидело. Артист уверен, что Ольга Бузова знает, кто он такой.

"Чего мне расстраиваться? Она же знает, кто я такой. Вы ее ставите в неудобное положение, унижаете, а мне все равно. Ерунда какая... Один раз меня Арина Шарапова на концерте, где президент был, назвала Владимиром Винокуром, и ничего. Растерялся человек, с кем не бывает", – цитирует Льва Лещенко Teleprogramma.pro.

Накануне Ольга Бузова посетила премию канала Music Box "Золотой хит". Поющая ведущая исполнила свой последний хит "Вот она я". Она выступала сразу после народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Вероятно, от переполнявших ее эмоций и волнения девушка допустила ошибку в фамилии легендарного вокалиста. Вместо "Лещенко" Ольга Бузова сказала "Левченко". Этот позорный момент быстро разлетелся по Сети.