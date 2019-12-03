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Полезное | СК пообещал миллион за поиск подозреваемого в таинственном преступлении

03.12.2019|13:43
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Следственный комитет обратился к гражданам за помощью в поиске подозреваемого, который может быть причастен к преступлению, совершенному более года назад на горнолыжном комплексе "Уктус".

"Данный гражданин является лицом, представляющим интерес для следственных органов. Следствие СКР по Свердловской области обращается к СМИ и общественности с просьбой оказать содействие в установлении личности указанного мужчины и на условиях конфиденциальности сообщить всю имеющуюся информацию по вышеуказанным номерам телефонов", - сообщили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что за информацию, которая поможет найти подозреваемого, полагается вознаграждение. "За сведения, которые окажут реальную помощь в установлении личности подозреваемого в совершении убийства двух девушек на горнолыжном комплексе, областной полицейский главк гарантирует денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей".

Напомним, в августе прошлого года на склоне горы Уктус грибниками были случайно обнаружены две молодые девушки. Одна из них - 29-летняя Ксения Солтанова, - скончалась на месте, а другая, 28-летняя Наталья Кузнецова, была доставлена в реанимационное отделение больницы, но через неделю скончалась.

Следственные органы отработали широкий круг версий и подозреваемых, полицейские провели поквартирный обход ближайших населенных пунктов и взяли ДНК у всех мужчин, проживающих на Уктусе. Но так и не смогли приблизиться к разгадке таинственного преступления. Им до сих пор неизвестны мотивы убийцы, равно как и его имя.

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