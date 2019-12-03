03.12.2019 | 22:21

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и члены ее семьи на празднике дочери Филиппа Киркорова так и не появились. Об этом рассказала актриса Эвелина Бледанс.

Дочь поп-короля Алла-Виктория Киркорова с размахом отметила день рождения. Наследнице артиста исполнилось восемь лет. Праздник в стиле любимой сказки девочки "Алладин" состоялся в ресторане "Шале Березка".

Среди приглашенных на яркое мероприятие была актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен. Знаменитость призналась, что она и ее наследник жутко опоздали – приехали через два часа после начала торжества.

По словам Эвелины, гостей развлекали аниматоры в сценических костюмах, они сумели создать поистине сказочное настроение. Когда же на сцену вышел Александр Ревва в образе Артура Пирожкова, взрослые и дети пустились в пляс.

Вместе с Эвелиной Бледанс на торжестве присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса: телеведущая Юлия Барановская с детьми – Артемом, Яной и Арсением, рэпер Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с наследником Сашей Плющенко, Сергей Лазарев с отпрыском Никитой, Зара, Жасмин, Андрей Малахов и другие. Между тем, по словам Эвелины Бледанс, на празднике она не увидела Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Почему знаменитости пренебрегли мероприятием – пока неизвестно.

"Пугачевой не было… Зал был очень большой!! Можно было не всех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике у Аллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно было идти в школу! Но, я Аллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было", – цитирует Эвелину Бледанс Teleprogramma.pro.

Актриса также рассказала, что детей на празднике Аллы-Виктории угощали турецкими сладостями. Звезда не стала скрывать, что торжество, устроенное Филиппом Киркоровым, произвело на нее впечатление.