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Полезное | Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери

03.12.2019|09:36
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Вокалистка Светлана Лазарева рассказала интересную подробность о Наталье Ветлицкой. Какое-то время назад артистка отказалась быть родителем названной в ее часть девочки.

Певица крестила дочь исполнительницы хитов "Лавочка" и "Желтые кораблики" Светланы Лазаревой. После переезда в Испанию Наталья Ветлицкая сменила веру и от обязательств перед малышкой отреклась.

"В честь Наташи я назвала свою доченьку, которой уже 24 года, – сказала Светлана Лазарева. – Она ведь была ее крестной мамой, но спустя несколько лет отказалась от этого. Позвонила, сказала: "Я больше не имею отношения к христианству".

Бывшие подруги много лет не общаются. Между тем Лазарева на Ветлицкую не обижается.

"Она буквально меня спасла, ведь я рожала уже в возрасте, фактически – старородящая. Она привезла меня к лучшим врачам в классную клинику. Поэтому не было никаких сомнений, как назвать дочь и кого позвать в крестные мамы. У меня к ней только бесконечная благодарность, и я всегда буду за нее молиться", – цитирует вокалистку "Комсомольская правда".

Напомним, по сообщениям СМИ Наталья Ветлицкая примкнула к духовному движению, секте, которая пропагандирует "освобождение человечества от произвола старости, болезней и смерти". Артистка увлекается медитациями, аюрведой, посещает семинары по йоге в Индии. С некоторых по Наталья Ветлицкая вегетарианка, она адепт правильного питания и различных дыхательных гимнастик. Между тем, поговаривают, что звезда так и не бросила курить.

Источник — dni.ru
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