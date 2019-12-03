03.12.2019 | 10:30

Александр Васильев знаковая фигура в российском шоу-бизнесе и на телевидении. К его мнению прислушаются сотни тысяч россиян, многие светские львицы привыкли полагаться на вкус известного искусствоведа.

Александр Александрович - разносторонний человек. Он является декоратором интерьеров, театральным художником, автором книг и статей, лектором. А еще он почётный член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева», создатель «Первого виртуального интерактивного музея моды и стиля».

Но большинство людей знают его, как ведущего популярной программы «Модный приговор», выходящей на Первом канале. Этот пост Александр Александрович занял в 2009 году, заменив известного модельера Вячеслава Зайцева.

Недавно главный знаток моды на отечественном ТВ подвергся шквалу критики. Всему виной короткое видео, которое Александр Васильев разместил на своей странице с социальной сети Инстаграм.

Редакторы телеграм-канала Dark Cosmo так охарактеризовали очередной образ известного телеведущего: «Головной убор ведущего абсолютно не сочетается с очками и богато принтованным пиджаком, а украшение на рубашке абсолютно из другой оперы. Удобно быть судьей, когда знаешь у самого есть неприкосновенность. Да, Александр?»

Стоит отметить, что выбор наряда Александром Васильевым не случаен. «Мой традиционный привет со съёмок программы «Модный приговор». Снимаем новогодние выпуски с участием самых неожиданных героинь!» - подписал видеозапись телеведущий.