03.12.2019 | 12:41

Неожиданный курьез произошел на концерте украинской певицы Верки Сердючки. Внезапно у одной из зрительниц начались схватки.

Все-таки насколько удивительна сила музыки! По всей видимости, ребенок, которому еще оставался месяц в утробе матери, настолько захотел вживую услышать песни и увидеть зажигательные номера, что не утерпел и попросился наружу.

Как сообщает "Телеканал 360", на мероприятие будущую роженицу вывели подруги. Девушки решили, что приятельнице стоит немного развеяться перед серьезным испытанием, поэтому вручили ей билеты и предложили отправиться в свет. Кто же знал, что все обернется именно таким образом?

Схватки начались прямо во время концерта. Неизвестно, появился малыш на свет под вспышками софитов или уже в родильном отделении местной больницы, однако Татьяна уверена: ее кроха должна обладать вокальным или театральным талантом. Новорожденную назвали Екатериной.

Ранее сообщалось, что Данилко покинул большую сцену. Последним масштабным выступлением Верки Сердючки стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого певец решил временно отказаться от сцены и сольных концертов. Исключением стало "Евровидение-2019", куда его позвали в качестве специального гостя.