03.12.2019 | 17:23

Актриса порадовала поклонников снимками из Крыма. Ирина Пегова предстала во всей своей натуральной красоте – без косметики.

Актриса выгодно отличается от многих представителей российского шоу-бизнеса своей простотой. Почитатели ее таланта не раз утверждали, что Ирина Пегова им как родная, домашняя, без звездной болезни. Фолловерам в "Инстаграме" нравится, что, в отличие от коллег по цеху, знаменитость не подсела на уколы красоты и "редизайн".

Сейчас Ирина Пегова снимается в картине "Взрослые люди" в Крыму и регулярно выкладывает фото с полуострова в соцсеть. Так, она поделилась снимками в перерыве от работы. Вне съемок актриса старается не краситься. В кадре она предстала без макияжа, параллельно продемонстрировав красоты Крыма.

Поклонники пришли в восторг. "Какая вы все же красивая женщина", "Простое, милое лицо, не испорченное снобизмом. Все естественно и красиво", "Какая вы красотка! Естественная, натуральная, вас хочется разглядывать!", "Естественная красота. Без макияжа, а хороша, это редкость", "Вы такая неподдельная, настоящая и искренняя", – осыпали они комплиментами Ирину Пегову.

Однако нашлись и хейтеры, которым никогда не угодишь. "Да, вчера была королева, а сегодня – крестьянка", "Ей всего 41, а выглядит на 50, как так можно", – прокомментировали фото злопыхатели.

Ранее артистка вместе с коллегой Анной Снаткиной побывала на программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ирина Пегова призналась, что однажды ей пришлось столкнуться с маниакально настроенным поклонником. Мужчина преследовал ее и вел себя странно. К счастью, через какое-то время навязчивый воздыхатель оставил знаменитость в покое.