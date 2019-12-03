Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 дек 2019|23:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  71.53  |  $  64.56

Полезное | Анисина врала Малахову о зверствах Джигурды

03.12.2019|22:10
Печать

Актер Никита Джигурда признался, что дома, среди близких ему людей, выходит из образа. Об этом скандальная знаменитость рассказала в беседе с "Дни.ру".

Никита Джигурда сумел создать запоминающийся образ, который делает его ни на кого не похожим. Нужность агрессивного рокера с громоподобным голосом и смелые, провокационные высказывания по спорным вопросам сделали артиста одним из самых узнаваемых в России.

Поддерживать имидж взрывного до неадекватности фрика, Никите Джигурде помогает супруга фигуристка Марина Анисина. Она рассказывает журналистам небылицы об избраннике.

"Когда Анисину пытал Андрюша Малахов, и доктора восстанавливали ее после пяти часов интервью, не 15 минут как он сказал. А потом сказали: "Дайте нам драмы, вы же в разводе. Дайте нам драмы". Анисина сказала замечательно: "Даю вам драму, записывайте: Джигурда каждый день, каждый вечер подвешивает меня к люстре на глазах у детей и пытает паяльником. Полностью обдолбанный", – поделился Никита Джигурда.

Между тем маску, которую Джигурда с таким талантом демонстрирует публике, дома он предпочитает снимать. В жизни близких он другой. "Я просто гениальный артист, я об этом говорил давно. Не верили, мне пришлось устроить танцы на Красной площади", – отмечает знаменитость.

Никита Джигурда подчеркнул также, что никогда не употреблял тяжелые наркотики. "Более того, я три месяца уже, приезжая в Голландию, не позволяю себе косяк", – заявила знаменитость.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!