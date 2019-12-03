03.12.2019 | 22:10

Актер Никита Джигурда признался, что дома, среди близких ему людей, выходит из образа. Об этом скандальная знаменитость рассказала в беседе с "Дни.ру".

Никита Джигурда сумел создать запоминающийся образ, который делает его ни на кого не похожим. Нужность агрессивного рокера с громоподобным голосом и смелые, провокационные высказывания по спорным вопросам сделали артиста одним из самых узнаваемых в России.

Поддерживать имидж взрывного до неадекватности фрика, Никите Джигурде помогает супруга фигуристка Марина Анисина. Она рассказывает журналистам небылицы об избраннике.

"Когда Анисину пытал Андрюша Малахов, и доктора восстанавливали ее после пяти часов интервью, не 15 минут как он сказал. А потом сказали: "Дайте нам драмы, вы же в разводе. Дайте нам драмы". Анисина сказала замечательно: "Даю вам драму, записывайте: Джигурда каждый день, каждый вечер подвешивает меня к люстре на глазах у детей и пытает паяльником. Полностью обдолбанный", – поделился Никита Джигурда.

Между тем маску, которую Джигурда с таким талантом демонстрирует публике, дома он предпочитает снимать. В жизни близких он другой. "Я просто гениальный артист, я об этом говорил давно. Не верили, мне пришлось устроить танцы на Красной площади", – отмечает знаменитость.

Никита Джигурда подчеркнул также, что никогда не употреблял тяжелые наркотики. "Более того, я три месяца уже, приезжая в Голландию, не позволяю себе косяк", – заявила знаменитость.