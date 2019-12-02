02.12.2019 | 11:51

Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковской вышел в свет. Супруга создателя киножурнала "Ералаш" не смогла спрятать округлившийся живот.

Слухи о том, что в семье Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской ожидается пополнение, ходят уже несколько недель. Информация оказалась правдивой. Супруги посетили одно из светских мероприятий, где Екатерина появилась в золотистом платье свободного кроя. Но даже такой наряд не смог скрыть изменений в ее фигуре. В распоряжении сайта "7Дней" оказалось фото, на котором невооруженным глазом можно определить, что супруга 70-летнего Бориса Грачевского беременна.

По некоторым оценкам, в конце зимы – начале весны у создателя юмористического киножурнала "Ералаш" появится четвертый ребенок. Пока эту радостную новость не прокомментировали ни сам режиссер, ни его дама сердца. У Бориса Грачевского есть взрослые дети: сын Максим и дочь Ксения от первого брака, а также семилетняя Василиса от второй жены Анны Грачевской.

Напомним, что Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская вместе больше трех лет. Режиссер не скрывает, что Екатерина помогла ему по-новому взглянуть на жизнь. Супруга тщательно следит за здоровьем руководителя "Ералаша", прививает ему полезные привычки.

В недавнем интервью Грачевский признался, что жена помогла ему побороть онкологическое заболевание, из-за которого пришлось пройти курс химиотерапии. "Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: "Даже не думай умирать, живи!" А я все делаю, как она скажет", – сообщил Борис Грачевский. Режиссер подчеркнул: он обязан быть здоровым, потому что для него самый важный человек в жизни – Екатерина. А теперь и их первый общий ребенок.