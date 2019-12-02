02.12.2019 | 17:48

Певица показала забавный снимок с Надеждой Бабкиной. Наташа Королева встретилась с коллегой на мероприятии в Сургуте.

На фото исполнительница сидит на коленях у 69-летней народной артистки РСФСР. "Шалим с Надеждой Георгиевной", – написала Наташа Королева в "Инстаграм".

Подписчики знаменитости с негодованием отнеслись к такому фривольному поведению звезды. Возмущенные россияне оставили под постом десятки комментариев. По их мнению, певица такими шалостями "перегибает палку".

Фолловеры уверены, что 46-летняя Наташа Королева ведет себя легкомысленно, пытаясь быть на одной волне с молодежью, сообщает РИА ФАН.

"Взрослые бабы, а ведут себя как дети", "Наташа, скромнее будьте", "Что за повод?", "Хулиганки", – высказались пользователи соцсети. При этом комментаторы обратили внимание на сходство певиц.

Напомним, ранее Наташа Королева поделилась новостями о своем 17-летнем сыне Архипе. По ее словам, молодой человек имеет большую популярность у девушек. Она не исключает, что наследник встречается сразу с несколькими девушками.