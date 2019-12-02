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Полезное | «Мужа выгнала, сын сам ушел»: Буланова не может опомниться от событий последних дней

02.12.2019|16:54
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Татьяна Буланова стала участницей грандиозного концерта "Эххх, разгуляй!". В столичном "Мегаспорте" она исполнила песню "Играя в прятки на судьбу" на стихи Михаила Гуцериева и представила дуэт с Афиной "Женская дружба". За кулисами с певицей встретился корреспондент "Дни.ру".

Еще в сентябре певица жаловалась, что ее бывший муж Владислав Радимов продолжает жить с ней под одной крышей, хотя с момента развода прошло почти два года!..

"У нас с ним особые отношения, – говорила тогда Буланова. – Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно. Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной. Есть я ему не готовлю, никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним – терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?".

То ли футболист прочел публикацию "Дни.ру", то ли нашел себе подходящее жилье, но от Татьяны Булановой бывший благоверный все-таки уехал. "Были некоторые обстоятельства, не позволявшие ему жить отдельно, теперь, слава богу, он уехал, – призналась артистка. – Он обитал со мной под одной крышей не потому, что такой плохой, а просто делал у себя ремонт".

Певица заметила, что сегодня с бывшим мужем она практически не общается. "26 ноября поздравила его с днем рождения, вот, пожалуй, и все, – заявила она. – Но мы не видимся, не встречаемся".

На днях от Тани Булановой ушел и старший сын – 26-летний Александр Тагрин. "Он со своей девушкой переехал в отдельную квартиру, которая досталась ему от моей мамы, – сообщила певица. – Младший же, 12-летний Никита пока учится и не знает, кем хочет стать в будущем".

Теперь красавица-артистка задумалась о личной жизни. "Я снова влюблена и любима, но подробности пока не хочу сообщать", – улыбнулась Буланова.

Источник — dni.ru
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