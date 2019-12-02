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Полезное | «Мне дали семь месяцев»: Дума о неутешительном вердикте врачей

02.12.2019|09:32
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Светская львица сообщила поклонникам страшную новость. Мирослава Дума смертельно больна, а прогнозы медиков плачевны.

Модный журналист поделилась своей историей и рассказала о том, как болезнь изменила ее взгляды. По словам 34-летней бизнесвумен, она долгое время жила в вечной гонке, упуская важные вещи.

Врачи не оставили Мирославе Думе надежды. "В этом году мне поставили диагноз "редкое заболевание легких" и дали семь месяцев, чтобы жить", - написала девушка в "Инстаграме". Это известие жутко ее напугало, но теперь она понимает, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в жизни.

"Эти последние месяцы были самыми творческими за мои 34 года. Однако успех для меня сегодня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю. Измеряется тем, какой я решила внести свой вклад в мир", – цитирует Мирославу телеканал "360".

Дума уверена, что до такого состояния ее довело небрежное отношение к себе. "Годы самокритики, сомнений, стресса, диеты, физического, умственного и эмоционального подталкивания себя к разрушению иммунной системы сделали меня смертельно больным человеком", – пояснила она.

Примечательно, что о страшной болезни журналистка узнала случайно – из-за ошибки адвоката. Это позволило диагностировать заболевание на ранней стадии и подарило Мирославе Думе шанс на излечение. В конце публикации знаменитость пообещала поклонникам, что позже подробнее расскажет о страшном недуге.

Источник — dni.ru
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