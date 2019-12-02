02.12.2019 | 13:01

Певец устроил дочери шикарный день рождения. Филипп Киркоров раскошелился, чтобы порадовать Аллу-Викторию.

Король российской эстрады решил, что праздник наследницы должен пройти с размахом. Для своей восьмилетней принцессы он организовал торжество в стиле ее любимой сказки "Аладдин".

Вечеринка обошлась исполнителю в миллион рублей, передает Пятый канал. День рождения девочки прошел в ресторане "Шале Березка" на Рублевке. Там Филипп Киркоров отмечает все семейные праздники. На этот раз заведение оформили под восточный базар.

Детей развлекали актеры, акробаты и клоуны. Специальным гостем стал шоумен Александр Ревва. Поздравить виновницу торжества пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин и других знаменитостей.

Напомним, что Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года в Майами. Двойное имя дочь Филиппа Киркорова получила в честь экс-супруги певца Аллы Пугачевой. Сын артиста Мартин-Кристо также появился на свет в США в июне 2012 года.

Филипп Киркоров пояснил: детей родила суррогатная мать. Поскольку разница между датами появления на свет наследников певца составляет семь месяцев, понятно, что это были разные женщины.