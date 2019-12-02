02.12.2019 | 15:19

Борис Моисеев угодил в переделку. Эпатажному артисту пришлось нырнуть в воду ради эффектных кадров.

65-летний Борис Моисеев давно не выступает, не дает интервью, не посещает светских мероприятий. Экстравагантный исполнитель перенес два инсульта, от последствий которых до сих пор не может отойти. А ведь когда-то посмотреть эпатажные выступления артиста собирались тысячные залы. Борис Моисеев работал на износ, чтобы удивить видавших виды зрителей: необычная хореография, эффектные костюмы, поведение на грани скандала – на что только не шел артист ради успеха.

Так, на съемках клипа на песню "Черный лебедь" Борису Моисееву даже пришлось буквально идти против законов физики и физиологии. Главную роль в ролике сыграл настоящий черный лебедь. Элегантной птице, кстати, тоже досталось. "Если бы сейчас вышел клип "Черный лебедь", то зоозащитники бы его забанили. Потому что там помимо Моисеева снимался настоящий черный лебедь. С птицей творили черт знает что – поливали водой из шланга, бросали в сеть, пугали огнем", – рассказал музыкальный критик Олег Кармунин.

По задумке режиссера Юрия Грымова, черный лебедь должен был стать Борисом Моисеевым (или наоборот, тут как посмотреть) под водой. То есть птица как бы ныряла в воду, а уже на поверхность выныривал артист в черном наряде и с роскошным, в эффектных черных перьях, кокошнике. Главной задачей было снять лицо Бориса Моисеева крупным планом под водой. С этим-то и возникли проблемы.

Исполнитель просто не мог надолго задерживать дыхание. "Я говорю: "Боря, ну ныряй". Он говорит: "Как, ныряй?". Я говорю: "Вот прямо под воду ныряй". Он нырнул, воздуха не хватает, и самое главное – его лицо оказалось не в фокусе. Закончилось тем, что я его брал вот так за волосы и туда макал, и на какой-то момент забывал, что это человек, говорил: "Фокус есть? Левее его? Правее? Как? Вот так хорошо?" – цитирует Юрия Грымова сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на телеграм-канал "Русский шаффл".

В итоге, съемки закончились успешно в четыре утра. Совершенно вымотанный Борис Моисеев тогда не сдержал эмоций. "Меня так еще никто не ***", – признался эксцентричный певец.