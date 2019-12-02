02.12.2019 | 13:07

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина идет седьмой год. Вскоре Гарри и Лиза пойдут в школу. Однако, как говорится, готовь сани летом, а школу ищи зимой. И уже сегодня знаменитые родители присматривают для своих чад учебное заведение.

Примадонна с пятым мужем живет в замке деревни Грязь Одинцовского района Подмосковья. Логично, что школу они присматривают рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу в Москву и не утомлять ребятишек.

Максим Галкин и Алла Пугачева изучали разные варианты, сравнивали условия, образовательные программы. В итоге поехали смотреть одну из самых дорогих школ России – Первую Московскую Гимназию. До нее от дома по прямой всего 4 километра – 7 минут на машине с ветерком и без пробок – очень удобно!

Стоимость обучения в этой гимназии звездную пару тоже не могла не порадовать – примерно 170 тысяч за одного или 340 тысяч рублей в месяц за двоих. Это около 3 миллионов за триместр (9 месяцев обучения).

Это мелочи, если учесть, что Максим Галкин и Алла Пугачева – одни из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде. Как говорят промоутеры, только за каждый новогодний корпоратив Алла Борисовна просит по 300 – 350 тысяч евро (20–24 млн рублей), а ее муж входит в том 20 самых-самых с годовым доходом 4,8 млн долларов. В свое время доходы позволили Пугачевой и Галкину платить за французский детский сад детей по 320 тысяч в месяц за каждого, так что школа им будет обходиться почти в два раза дешевле. Эконом-вариант!

Первая Московская гимназия впервые открыла двери для студентов 1 сентября 2002 года. Эту школу основала жена тогдашнего столичного градоначальника Юрия Лужкова Елена Батурина – ради двух своих дочерей. Здесь даже оборудовали обсерваторию – чтобы звездные дети смотрели на звезды.