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Полезное | «Я начала задыхаться»: Семенович рассказала о болезни из-за груди

01.12.2019|18:00
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Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович приняла участие в программе "Секрет на миллион". Знаменитость рассказала Лере Кудрявцевой о страшном диагнозе, который ей поставили медики.

Пять лет назад артистка сильно поправилась и столкнулась с травлей в прессе. На фоне стресса и загруженной работы у звезды произошел гормональный сбой. Анна Семенович обратилась к врачу и узнала неутешительный диагноз.

"Есть такой диагноз, который называется гигантомастия. Он есть у маммологов, это официальный диагноз. Это грудь 6, 7, 8, 9 и далее размеров. Ее ставят женщине, если у нее каждая грудь весит больше, чем 2,5 килограмма. У меня гигантомастия", – со слезами на глазах рассказала певица.

Артистка призналась, что постоянно испытывает сильные боли в спине из-за большого бюста. Знаменитость вынуждена перешивать всю одежду. "Это на самом деле большая проблема, только кажется, что это здорово, все смеются: "О, большая грудь, классно!", – добавила Анна Семенович.

Певице даже пришлось лечь под нож пластического хирурга. Зарубежный специалист уменьшил бюст звезды с девятого до пятого размера. "Я дико волновалась, потому что это был мой первый наркоз в жизни. У меня началась паника, я начала задыхаться", – цитирует ее "ВокругТВ".

На восстановление после пластики ушло почти полгода. Однако вскоре выяснилось, что операция так и не решила проблему: грудь артистки продолжает расти. В эфире передачи "Секрет на миллион" Анна Семенович сообщила, что планирует сделать вторую операцию по уменьшению бюста после родов.

Источник — dni.ru
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