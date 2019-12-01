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Полезное | «Планы – бросить работать»: Леонтьев порассуждал о завершении карьеры

01.12.2019|11:02
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Народный артист России дал откровенное интервью. В беседе с журналистами Валерий Леонтьев заговорил об уходе со сцены.

На одном из музыкальных фестивалей артист рассказал о борьбе с пагубными привычками. Валерий Леонтьев сообщил, что уже около года не пьет алкоголь. "Раньше мог с друзьями выпить красного грузинского винца. Сейчас завязал и с этим. Уже год не пью", – поделился он.

Исполнитель также смог легко отказаться от курения, хотя в прошлом мог выкуривать до двух пачек сигарет в день. "Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил. Причем ничего серьезного не делал – никотиновые жвачки пожевал и бросил", – приводит его слова "Комсомольская правда".

Валерий Леонтьев добавил, что теперь в его планы входит уход со сцены. "Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы – бросить работать", – отметил с иронией артист. Однако певец вскоре пояснил, что это была шутка, и о завершении карьеры речи пока не идет.

В откровенном интервью народный артист также ответил на вопрос о концертных костюмах. Исполнитель пожаловался, что вынужден тратить огромные суммы на одежду. "Мне, честно говоря, уже жалко денег на тряпки. Потому что знаешь, какая участь их ждет. Через год все это отправляется в какие-нибудь кладовки", – заключил он.

Источник — dni.ru
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Гость|01.12.2019 11:50|

Красавцы! И оба не хотят на пенсию!

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