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Полезное | Онкобольной Рыбин озвучил прогнозы медиков

01.12.2019|11:07
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Артист рассказал о прогнозах врачей. Виктор Рыбин, которого недавно прооперировали, не теряет оптимизма.

После того, как стало известно, что болезнь вернулась к певцу вновь, поклонники пришли в ужас: неужели любимого исполнителя ждет неминуемая беда? Однако, как уверяет Виктор Рыбин, сейчас он чувствует себя хорошо.

По словам певца, недавно он опоздал к доктору из-за телеэфира. "Приехал к нему только в девять вечера. И он дал хороший прогноз", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Виктор Рыбин откровенно говорит о своем заболевании. После того, как в прошлом году им с супругой Натальей Сенчуковой поставили один страшный диагноз – рак кожи – они решили не скрывать ничего от публики.

Певец сделал шокирующее признание: оказывается, они с женой сначала легкомысленно отнеслись к диагнозу. "Надо было предупредить людей. Потому что мы с Наташей до определенного момента не относились к этому серьезно. Очнулись, когда на мой день рождения пришла смс "Вас ждет онколог". И сейчас Наташе много пишут на эту тему в соцсетях, она советует, к какому доктору обратиться", – поделился Виктор Рыбин.

Артист добавил, что в первую очередь человек должен беречь себя, прислушиваясь к своему организму. "Мы же люди такие, хрупкие. Я не против солнца, не против лета, но надо поосторожнее", - заключил Виктор Рыбин.

Напомним, после курса лучевой терапии казалось, что рак отступил. Но на днях Виктор Рыбин сделал заявление в телеэфире: врачи обнаружили у него еще одно новообразование на коже, которое пришлось удалять.

Источник — dni.ru
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