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Полезное | «Много шлака»: Пригожин грубо прошелся по звездам шоу-бизнеса

01.12.2019|17:56
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Композитор Вячеслав Добрынин назвал представителей шоу-бизнеса "тупыми" людьми, которые не могут выразить свои мысли. Громкое заявление прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии частично согласился с выказыванием композитора Вячеслава Добрынина. Он отметил, что в шоу-бизнесе действительно можно встретить много людей, которые не только не знают музыкальную грамоту, но даже не могут сложить два и два.

"Есть люди, которые могут называться настоящими артистами, а есть много шлака, которые просто сконструировали для себя определенную музыку и выступают. Я правда не знаю, в какой они пропорции", – выразил мнение Иосиф Пригожин.

Продюсер добавил, что молодые музыканты не хотят трудиться. "Понимаете, раньше нельзя было просто взять и полезть на сцену, а сейчас этим занимаются все, даже те, кому слон на ухо наступил. Все хотят легкой добычи. Профессия музыканта девальвировалась", – заявил он в беседе с изданием "Газета.ру".

Иосиф Пригожин напомнил, что в прошлом артистам приходилось пройти несколько ступеней образования, чтобы выступать на сцене. Например, певица Валерия окончила музыкальную школу, а затем – институт. "Все артисты получали знания и образование. Сейчас рэпер даже нот может не знать", – заключил он.

Ранее композитор Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на знаменитостей после выступления на "Дискотеке 80-х". Артист заявил, что современные представители шоу-бизнеса не знают нот и плохо говорят. "Они не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!", – цитирует его "Комсомольская правда".

Источник — dni.ru
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