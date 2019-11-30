30.11.2019 | 09:33

Певец Филипп Киркоров привык к роскоши и комфорту. Даже на гастролях поп-король старается не отказывать себе в удобствах.

Как оказалось, по России знаменитость путешествует в элитном вагоне. Купе в нем больше похоже на номер пятизвездочного отеля: удобная ванная комната с душевой кабиной, раковиной и унитазом – все начищено до блеска, уютная комната с большой двуспальной кроватью, шкафом, письменным столом и телевизором.

То, в каких условиях Филипп Киркоров колесит по городам, стало известно из "Инстаграм" певца. Вокалист опубликовал в микроблоге шуточное видео. В ролике можно детально рассмотреть условия, в которых обитает поп-король. Пока непонятно принадлежит ли роскошный вагон Киркорову лично, либо певец его арендует.

Отметим, что Филипп Киркоров не единственный, кто любит путешествовать с комфортом. Например, его экс-супруга Алла Пугачева много лет назад стала обладательницей личного вагона. Он был сделан по индивидуальному заказу, оснащен современной кухней, удобным санузлом.

В вагоне Пугачевой несколько комнат: спальня с большой кроватью, гостиная с кожаным диваном и телевизором и детская. Есть тем и переговорная, где артистка может обсуждать дела. Экс-супругу Филиппа Киркорова сопровождают личные проводники – семейная пара. Также знаменитость возит с собой охранников, которые следят за ее безопасностью.