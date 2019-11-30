Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|30 ноя 2019|10:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
  71.18  |  $  64.61

Полезное | Все начищено до блеска: Киркоров показал элитное купе с двуспальной кроватью

30.11.2019|09:33
Печать

Певец Филипп Киркоров привык к роскоши и комфорту. Даже на гастролях поп-король старается не отказывать себе в удобствах.

Как оказалось, по России знаменитость путешествует в элитном вагоне. Купе в нем больше похоже на номер пятизвездочного отеля: удобная ванная комната с душевой кабиной, раковиной и унитазом – все начищено до блеска, уютная комната с большой двуспальной кроватью, шкафом, письменным столом и телевизором.

То, в каких условиях Филипп Киркоров колесит по городам, стало известно из "Инстаграм" певца. Вокалист опубликовал в микроблоге шуточное видео. В ролике можно детально рассмотреть условия, в которых обитает поп-король. Пока непонятно принадлежит ли роскошный вагон Киркорову лично, либо певец его арендует.

Отметим, что Филипп Киркоров не единственный, кто любит путешествовать с комфортом. Например, его экс-супруга Алла Пугачева много лет назад стала обладательницей личного вагона. Он был сделан по индивидуальному заказу, оснащен современной кухней, удобным санузлом.

В вагоне Пугачевой несколько комнат: спальня с большой кроватью, гостиная с кожаным диваном и телевизором и детская. Есть тем и переговорная, где артистка может обсуждать дела. Экс-супругу Филиппа Киркорова сопровождают личные проводники – семейная пара. Также знаменитость возит с собой охранников, которые следят за ее безопасностью.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!