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Полезное | Ротару свернула бизнес в России

30.11.2019|18:07
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Гостиница певицы в Ялте больше не работает. София Ротару осталась без дохода от этого проекта.

По мнению продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, это могло быть связано с травлей певицы. Как объяснил директор компании "Кремль концерт" Сергей Лавров, много лет работавший с исполнительницей, за участие в "Песне года" и подобных мероприятиях Софии Ротару ничего не платили, а сольных концертов в России она давно не давала.

Как выяснилось, не приносила звезде особых доходов и гостиница "Вилла София" в Ялте. Из-за высоких цен на номера, доходивших до 82 тысяч рублей в сутки, она пустовала. А недавно и вовсе появилось сообщение о ее закрытии. "Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией!", – гласит сообщение в "Инстаграме" отеля.

"Да, мы уже закрылись. До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило", – цитирует сотрудника гостиницы "Экспресс газета". В свою очередь Андрей Разин очень удивился, узнав эту новость.

"Она считалась одной из самых лучших в городе. Когда я работал с мэром Андреем Ростенко, мы постоянно ходили в их шикарный ресторан. И вроде бы никаких проблем у них не было. Не исключено, что закрытие гостиницы связано с нынешней травлей Ротару", – считает продюсер. Он отметил, что чиновники на местах могли услышать, как на Софию Ротару ополчились СМИ и "воспринять это как команду "фас".

Напомним, негодование общественности и прессы вызвало сообщение о том, что певица приедет с Украины в Россию на съемки фестивалей "Песня года" и "Легенды Ретро FM". Говорилось и о том, что София Ротару планирует выступать на новогодних корпоративах.

Источник — dni.ru
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