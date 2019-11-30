30.11.2019 | 09:54

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в беседе с "Дни.ру" прокомментировал слухи о романе с вокалисткой Еленой Ваенгой. Артист признался, что много лет назад изменял жене.

В конце 2013 года Интарс Бусулис познакомился с певицей Еленой Ваенгой. Артистка сама вышла на латвийского певца. высоко оценив музыкальную подачу, необычную манеру исполнения и природный артистизм Интарса Елена пригласила его сотрудничать.

Вместе вокалисты записали дуэт на песню "Нева", который очень полюбился публике. Композиция Бусулиса и Ваенги стала ротироваться на многих российских радиостанциях, попала в хит-парады.

За взлетом популярности последовала череда различных сплетен об участниках дуэта. Появились слухи, дескать, между российской вокалисткой и латвийским певцом роман. В интервью изданию "Дни.ру" Интарс Бусулис рассказал, какие именно отношения его связывали с Еленой Ваенгой.

"У нас с Еленой в отношениях все в порядке. Все только продолжается. Я знаю, что были такие сплетни, а сплетни я люблю. Я люблю это все… Бросать, чтобы говорили еще. Но сейчас могу сказать, что у нас были творческие отношения. Никогда у нас не было ни ссоры, ни секса. Нравится мне Лена как человек: искренний, с открытой душой, я могу быть самим собой в ее компании", – поделился артист.

Интарс Бусулис уверяет, что счастливо женат, у него четверо детей, романы на стороне он не заводит. Измены, по его мнению, дело хлопотное.

"Нельзя. Так много проблем. Надо телефон спрятать дома, какие-то эмейлы, письма читать. На "Фейсбук" не дай бог что-то не то лайкнуть. Так много проблем. Я не хочу", – засмеялся Интарс Бусулис.

Артист не стал скрывать, что в начале их отношений с женой он действительно "ходил налево". Однако, когда их отношения окрепли, вокалист переосмыслил свое поведение и выбрал моногамию. "Бывало, но мы все это с Ингой пережили. Прошло очень много-много лет", – сказал Интарс Бусулис.