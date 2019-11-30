30.11.2019 | 18:16

На протяжении нескольких лет на разных федеральных телеканалах выходит авторский проект известного режиссера Никиты Михалкова под названием «Бесогон». В программе он освещает вопросы, прежде всего, политические и идеологические.

Для производства проекта создано даже ООО «Бесогон», учредителем которого является сам Никита Сергеевич. На днях стало известно, что компания попыталась зарегистрировать изображение раннехристианского святого в качестве своего товарного знака.

Речь о Никите Бесогоне. Он считается раннехристианским святым, подвергшимся пыткам и принявшим смерть за Христа в Константинополе. Никите Бесогон широко известен в христианской иконографии в мотиве побивания им беса-дьявола, соблазнявшего его принять язычество.

Юристы Михалкова обратились в Роспатент, но в ведомстве отказали компании Никиты Сергеевича в регистрации святого в качестве бренда. «Заявленное обозначение относится к обозначению, которое противоречит общественным интересам (примером таких обозначений могут быть обозначения, затрагивающие религиозные чувства)», – прокомментировали свое решение в Роспатенте.

На этом в ООО «Бесогон» решили не останавливаться. Юристы организации обратились в суд, с требованием понудить Роспатент признать образ в качестве бренда компании. В качестве основного аргумента используется тот факт, что изображение раннехристианского святого уже давно используется как «средство индивидуализации» программы Никиты Михалкова «Бесогон.ТВ». Кроме того, заявитель обратил внимание, что святой не канонизирован РПЦ и «малоизвестен среднему российскому потребителю».

«Общество с ограниченной ответственностью «Бесогон» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности», – указано на сайте суда. Ближайшее заседание запланировано на 15 января 2020 года.