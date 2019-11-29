29.11.2019 | 22:02

Это трудно себе представить, но Первый канал пошел на беспрецедентный шаг. Вечерние новости на одном из главных федеральных телеканалов страны закончились большим интервью с примадонной российской эстрады Аллой Борисовной Пугачевой, а выход популярного шоу "Голос" был отложен на 10 минут.

Причем звезда пришла в гости в студию информационной программы "Время", где расположившись напротив Кирилла Клейменова, певица ответила на вопросы ведущего.

Главной темой интервью стал выход фильма "Тот самый концерт", который был выпущен в прокат 31 октября, спустя некоторое время после юбилейного шоу Аллы Борисовны. Он был снят специально для широкой зрительской аудитории, тех людей, которые не смогли попасть на шоу примадонны в Москве.

"Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея — единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России", - не раз заявляла Алла Борисовна.

В создании юбилейного концерта приняли участие театральный режиссер, лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра, кино и телевидения Егор Дружинин, с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артем Овчаренко.

"Тот самый концерт" сейчас показывают во многих городах страны. Визит Пугачевой в студию программы "Время" был связан именно с этим. Примадонна поделилась со телезрителями подробностями закулисья своего шоу и личной жизни, чтобы подогреть интерес публики к фильму.

По мнению некоторых маркетологов и продюсеров, хороший товар в рекламе не нуждается. Поэтому они не совсем поняли цель визита Пугачевой на Первый канал. Ведь по словам артистки, билеты на премьеры фильма "разлетаются, как горячие пирожки".

"Я знаю, что такое успех", - без притворства сообщила Алла Борисовна Кириллу Клейменову. Артистка призналась, что зритель ее любит и она этим гордится. "Я знаю, что это зазнайство с моей стороны, но я амулет России, я амулет своей страны", - подытожила свою мысль Пугачева.