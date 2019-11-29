29.11.2019 | 16:15

София Ротару выступит на нескольких мероприятиях в России. Уже озвучен ее гонорар. Однако музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что на самом деле артистка стоит гораздо меньше.

В 2018 году София Ротару отказалась выступать в России, сославшись на напряженную политическую ситуацию в ее родной Украине. Однако в 2019 году певица все же решила порадовать своих многочисленных российских поклонников. Сначала она выступила в Сочи на фестивале "Новая волна", а потом объявила, что появится на "Песне года" и на концерте "Легенды ретро FM". Разразился скандал. Говорят, что Ротару вернулась в Россию ради денег.

Появились конкретные цифры. Якобы украинская певица выступит на новогодних корпоративах в России за гонорар в 60 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей). Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что цена завышена. "Раньше у нее были гонорары выше – от 70 до 100 тысяч евро. Сегодня – от 50 тысяч евро до 60 тысяч долларов. Я считаю, это гонорар высокий. Она не стоит таких денег. Это "фанерное" пение. Просто она продает свое имя", – заявил специалист.

При этом Сергей Соседов с уверенностью отметил, что София Ротару будет пользоваться бешеным успехом у заказчиков, так как корпоративы организуют частные люди или компании. Музыкальный критик отметил, что лучше бы эти деньги пошли в карман работников. При этом он назвал настоящую цену пению артистки. "Пять тысяч долларов – вот ее цена", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

Сергей Соседов уточнил, что София Ротару не согласилась бы выступить за такой гонорар, потому что "привыкла жировать". Специалист сказал, что знаменитости привыкли жить в роскоши, которую необходимо поддерживать регулярными финансовыми вложениями, и немаленькими. К тому же, у многих из них есть недвижимость за границей. "У Ротару, мы знаем, есть вилла в Италии. Поэтому ей хочется жить на широкую ногу", – заключил музыкальный критик.