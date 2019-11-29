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Полезное | Сафронов раскрыл правду о «Битве экстрасенсов»

29.11.2019|12:38
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Нашумевшее шоу "Битва экстрасенсов" уже не раз обвиняли в постановке. Сергей Сафронов решил опровергнуть грязные слухи о проекте.

Мужчина рассказал, что на самом деле передача строится на гольной имровизации. По его словам, никакого заранее прописанного сценария просто не существует, т.к. продюсеры и редакторы программы не в состоянии предвидеть будущее, в отличие от участников "Битвы", и не могут наверняка сказать, кто и что сделает в следующий момент.

"Если уж быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет. Экстрасенсы говорят то, что они видят, то, что думают", – передает слова иллюзиониста "Телеканал 360" со ссылкой на программу "Хз шоу" на радио Energy.

Впрочем, скептичный Сафронов отметил, что больше считает экстрасенсов тонкими психологами, нежели людьми с экстраординарными способностями. Ведущий "Битвы экстрасенсов" уверен, что на самом деле участники шоу способны выявить проблемы человека не благодаря магическому дару, а благодаря внимательному наблюдению за его поведением.

Стоит отметить, что слухи о постановке на шоу начались в 2018 году. Тогда один из бывших экстрасенсов шоу дал анонимное интервью. Он заявил, что ему озвучили сумму в 450 тысяч рублей, чтобы он мог пройти в финал. По словам мага, пожелавшего остаться неизвестным, всем участникам помогают редакторы, которые дают всю необходимую информацию перед съемками. Данные же узнают продюсеры шоу.

Источник — dni.ru
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