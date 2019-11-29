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Полезное | Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

29.11.2019|09:00
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Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств с банковских карт россиян. Для этого аферисты используют прием психологического давления.

Злоумышленники действуют в очереди к банкомату. Клиент, который стоит перед вами, якобы забывает кредитку в картоприемнике и уходит. Вы вынимаете ее, после чего владелец карты возвращается, забирает ее и проверяет в банкомате. Выясняется, что на кредитке не хватает от пяти до 15 тысяч рублей.

Недовольный клиент обвиняет вас в краже и угрожает вызвать полицию. Рядом стоит его сообщник, который подтверждает версию хищения. "Пострадавший" обещает предоставить правоохранителям отпечатки ваших пальцев в качестве доказательства.

Как рассказал полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, эта схема напоминает другие известные способы мошенничества. "Похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер", – цитирует его издание "Известия". В афере обычно участвуют два или три человека.

Представитель компании "БКС Премьер" Николай Соколов рекомендует не поддаваться психологическому давлению и вызвать полицию. Эксперт напомнил, что на банкоматах установлены камеры. Кроме того, все операции по карте фиксируются банком – аферистам не удастся доказать вашу "вину", передает "Телеканал 360".

Источник — dni.ru
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Гость|29.11.2019 09:42|

Развод для совсем уж лохов.На банкомате есть камера,все записывается, смело вызывайте полицию.

Имя: Гость
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