29.11.2019 | 23:00

Алла Борисовна стала гостем информационной программы "Время", выходящей в эфир "Первого канала". В интервью постоянному ведущему главной новостной передачи страны, Пугачева поведала о прошедшем юбилее, поделилась планами на будущее.

Кирилл Клеймёнов спросил у примадонны, почему ее песни не так часто можно услышать на ведущих радиостанциях России. Артистка отметила, что она поет не для того, чтобы ее композиции оказывались в горячей ротации на ТВ и радио. Ее главная задача, чтобы на песни отзывалась душа зрителей.

Говоря о прошедшем юбилейном шоу, посвященном ее 70-летию, и о создании фильма "Тот самый концерт", Пугачева отметила, что изначально она вообще не хотела видеть зрителей.

По словам Аллы Борисовны, ее уговорили продюсеры, мол так съёмка будет более живой. Хотя сама примадонна настаивала на "клиповой атмосфере". Через два-три дня, как Пугачева дала добро на зрителей, ее мнение внезапно поменялось. Алла Борисовна попросила никого не пускать в зал во время съёмки шоу, но организаторы сказали, что за пару дней все билеты были раскуплены. У Пугачевой не оставалось выбора.

Выходя на сцену звезда испытывала колоссальное волнение, но зрители нивелировали это, подарив ей потрясающую энергетику, которую можно почувствовать только на больших концертах.

Пугачева призналась, что теперь не скоро выйдет на сцену. Она планирует периодически появляться на ТВ, но с концертом выступит только на свое 80-летие. Для шоу она подберёт свои любимые и проверенные временем песни, ведь если здоровье не позволит ей их исполнить, за нее споют зрители в зале.

В заключении своего интервью Алла Борисовна пожелала телезрителям здоровья, обойтись в жизни без злобы и зависти.