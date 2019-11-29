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Полезное | Отсутствие морщин у Бабкиной получило странное объяснение

29.11.2019|09:19
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Певица Надежда Бабкина с каждым годом только хорошеет. По словам специалиста, сохранять молодость 69-летней звезде помогают нетрадиционные методы.

Надежда Бабкина выглядит намного моложе своих лет. Знаменитость часто демонстрирует в соцсетях снимки, на которых кажется просто сногсшибательной. Так, например, на днях поклонники обсуждали фото, на котором у вокалистки нет ни одной морщины.

Естественно, артистку заподозрили в пластике, а также в использовании ретуши. "Фотошоп жуткий", "Обе челюсти вставные… Все восхищаются натянутой куклой… Ничего своего не осталось от Надежды Бабкиной… Только голос. Ничего личного", – критиковали звезду обыватели.

Между тем косметолог Марият Мухина, которая, к слову, известна в том числе из-за конфликта с шоуменом Бари Алибасовым, заступилась за вокалистку. Она, как оказалась, лично знакома с Надеждой Бабкиной. По словам специалиста, артистка и в жизни выглядит молодо.

"Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – странно прокомментировала ситуацию Марият.

Косметолог Мухина также отметила, что на внешний вид Надежды Бабкиной влияет молодой муж Евгений Гор. "Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – заметила она. Марият призналась, что сама состоит в браке с мужчиной, который на 16 лет ее моложе. Эксперт заверила, что она отлично выглядит и о пластике не думает. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Источник — dni.ru
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Гость|29.11.2019 09:49|

Достали уже эти 70 летние. Дайте дорогу молодым. Как ни крутитесь молодость не вернете, а уходить надо достойно.

Гость|29.11.2019 09:54|

penzainform.ru писал(a):

"Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – заметила она. Марият призналась, что сама состоит в браке с мужчиной, который на 16 лет ее моложе.
А мужичек случаем не увядает давая молодость старости. Вообще то его спутница по жизни должна быть минус до 10 лет. Ей должно быть где то в пределах 45 лет. Вот и подумай выиграл мужик или не все деньгами меряется?

Имя: Гость
Комментарий:

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