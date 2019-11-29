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Полезное | Находка ученых подтвердила версию существования вампиров

29.11.2019|10:30
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В 1994 году возле городка Челяковицы, расположенного на территории современной Чехии, было случайно обнаружено необычное захоронение. Поисковикам удалось найти погост, который специалисты отнесли к Х-ХI векам.

Ученые тут же окрестили находку Челяковицким "кладбищем вампиров". На данный момент это единственное в мире свидетельство существования загадочных существ, в которых верили, и которых очень боялись наши предки.

Археологам удалось обнаружить 11 ям, в которых они нашли останки 13 тел. Была проведена экспертиза, результаты которой удивили ученых. Все кости принадлежат местным жителям, исключительно мужчинам примерно одного возраста.

Но главная странность заключалась в том, как были захоронены тела. Каждое из них было связано старинными кожаными ремнями. Грудная клетка жертв была насквозь пробита осиновым колом. У некоторых тел были отрублены конечности или головы.

А ведь по народным поверьям, именно так можно остановить загадочных существ, мифы о которых дошли и до наших дней. Согласно учениям средневековья, пронзив сердце вурдалака осиновым колом, люди навсегда избавлялись от демона, который мог вставать из могилы и выпивая из жертвы кровь обращать ее в чудовище.

Хотя родиной вампиров принято считать Румынию, именно находка в Чехии заставила некоторых ученых предполагать, что вампиры действительно существовали. Но большинство специалистов склоняются к версии, что найденные останки принадлежат людям, которые стали жертвами массового помешательства или какого-либо обряда. Но тайна Челяковицкого кладбища и по сей день остаётся неразгаданной.

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