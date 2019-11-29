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Полезное | Мария Миронова опровергла слухи об услугах суррогатной матери

29.11.2019|15:21
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Недавно Мария Миронова родила сына четвертому мужу, которого предпочитает скрывать от общественности. Ходят слухи, что и с беременностью актрисы не все просто. Якобы за нее выносила и родила ребенка другая женщина.

Мария Миронова объявила о рождении сына Федора в конце сентября. "Наше греческое чудо явилось в мир", – объявила тогда счастливая артистка, опубликовав фотографию следа от ножки новорожденного малыша. Артистку стали поздравлять с прибавлением в семействе. Многие радовались, что Марии в 46 лет удалось родить здорового ребенка.

Однако некоторые сомневаются, что Миронова действительно была беременна. Подозрениями поделились ее подписчики и телеграм-канал "НеМалахов". По сведениям издания, за актрису носила и родила ребенка суррогатная мать.

Вот и на сей раз, когда Мария Миронова опубликовала фотографию детской коляски на фоне прудика, снова появились рассуждения на эту тему. Актриса не сдержалась и прокомментировала россказни о другой женщине. Она заявила, что не скрывала беременность от коллег, многие сотрудники видели ее изменившуюся фигуру. "Много свидетелей беременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом.)) Костюмы перешивали не раз)", – заявила Мария Миронова в комментариях.

Действительно, если внимательно изучить фото Марии Мироновой на ее официальной страничке в "Инстаграм" за лето, например, на снимке за июнь, где артистка позирует в купальнике, можно разглядеть несколько подозрительно увеличившийся живот. В августе артистка уже открыто демонстрировала большие перемены, произошедшие с ее фигурой.

Вот только телеграм-канал "НеМалахов" упорно стоит на своем. "Актриса Мария Миронова родила второго сына с помощью суррогатной матери. Не понимаем, почему дочь Андрея Миронова упорно это отрицает", – пишет издание.

Источник — dni.ru
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